5 luminárias para dar vida a cantos sem graça da casa e, de quebra, entreter as crianças

Sabe aquele canto da sala ou do quarto das crianças que é o mais sem graça da casa? Que tal dar uma vida nova a ele apenas com um objeto de decoração? Uma luminária resolve, mas não uma qualquer. Tem abajur com motivos florais, planetário, action figure de videogame ou até a própria lua. Confira nossas indicações:

1. Luminária 3D Lua Cheia



É a luminária de mesa mais vendida da Amazon. Também pudera: é a reprodução quase perfeita da lua com várias colorações diferentes. Tem entrada USB e é perfeita para colocar perto do computador. Compre a partir de R$ 89,00.

2. Luminária bloco Super Mario



Quem não conhece os blocos dos jogos do Super Mario? Aqueles em que ele batia com a cabeça para ganhar moedas? Pois ela tem o mesmo bip sonoro do jogo quando é ligada. O único problema dessa luminária é que você mais comprar para o quarto das crianças e vai querer usar no escritório. Compre a partir de R$ 128,00.

3. Luminária Carambola Ráfia



Com motivos florais é perfeita para a sala de visita naquela mesinha sem graça do canto. Se ainda tiver plantas por perto vai ficar combinando com a decoração. Ela é bivolt e tem soquete para para as lâmpadas tradicionais (chamado Bocal E-27). Que tal colocar um modelo smart e fazer ela acender quando entrar em casa? Compre a partir de R$ 138,68.

4. Luminária Pacman Ghost Muda Cor

O fantasminha do Pacman para colocar no quarto das crianças e acender a meia luz para quando elas forem dormir. Feito em PVC e com entrada USB (você pode ligar no carregador do seu celular. Compre a partir de R$ 194,64.

5. Tiny Planetarium: See the Stars!



Leve o mistério e a maravilha do céu noturno para o seu escritório ou casa com este encantador projetor de constelação em miniatura! Este kit inclui: um projetor em estrela de 3″ com um disco incluindo 12 constelações helenísticas e um mini livro ilustrado de 48 páginas sobre a mitologia e as tradições por trás de cada constelação. Todo mundo vai querer ver. Compre a partir de R$ 119,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.