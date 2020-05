YouTube lança nesta quarta show da Lizzo gravado no Brasil

No início deste ano, a Lizzo veio para o Brasil e quase ninguém viu. Isso porque a cantora fez um pocket show fechado no YouTube Space do Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro, para um público seleto e muito sortudo.

Na quarta-feira (27), a apresentação será finalmente disponibilizada na plataforma de vídeos, como parte do projeto YouTube Music Night. A artista, que foi uma das protagonistas do pop mundial em 2019, cantou alguns de seus maiores sucessos, como “Truth Hurts”, “Good as Hell” e “Juice”.

Entre os presentes da plateia estavam grandes personalidades, como as cantoras IZA e Ludmilla, as atrizes Bruna Marquezine e Cleo e a escritora Djamila Ribeiro.

O YouTube Space Rio, local da performance, é um espaço para gravação de vídeos exclusivo aos criadores com mais de 10 mil inscritos. Digamos que a Lizzo cumpre as exigências do espaço com sobra: são 1,88 milhão de inscritos no seu canal oficial e 22,6 milhões de visualizações em canções da artista só no último mês.

O Brasil aparece como o terceiro país que mais consome vídeos da cantora – ou seja, quando a pandemia passar, exigimos um grande show da artista! Confira o teaser, disponibilizado nesta segunda (25), da apresentação: