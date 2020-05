Terremoto ‘surpreende’ primeira-ministra da Nova Zelândia durante entrevista ao vivo

Um terremoto, de pequena magnitude, ‘surpreendeu’ a primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern durante uma entrevista ao vivo.

O país da Oceania fica no Anel de Fogo do Pacífico e passa por terremotos frequentes, de acordo com informações ABC News.

Como orientado nestas situações, Jacinda manteve a calma e apenas comentou o assunto, dando seguimento a entrevista.

Ainda de acordo com o site, o terremoto de magnitude 5,6, desta segunda-feira (25), atingiu o oceano a cerca de 100 quilômetros da capital Wellington.

"Estamos apenas tendo um terremoto aqui", comentou a primeira-ministra da Nova Zelândia. Confira o momento:

"We're just having a bit of an earthquake here": New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when a quake struck during a live TV interview. https://t.co/tKLFX9Kn5a pic.twitter.com/n97xbTGaRu

— ABC News (@ABC) May 25, 2020