Teoria da cospiração sobre Bruno Mars ser filho biológico do Michael Jackson se torna viral no Twitter

Uma thread de teoria da cospiração deixou muitas pessoas intrigadas no Twitter durante este fim de semana. Nas postagens, o usuário @herogostin apresentou argumentos indicando que Bruno Mars poderia ser filho biológico do Michael Jackson. Confira:

thread: a teoria da conspiração sobre o Bruno Mars ser filho biológico do Michael Jackson pic.twitter.com/2sH19ZkFbc

Se você não habita o planeta terra e não conhece o Michael Joseph Jackson, ele foi um cantor, compositor e dançarino estadunidense. Apelidado de "Rei do Pop", nasceu dia 29 de agosto de 1958 e faleceu dia 25 de junho de 2009. pic.twitter.com/skdEw2yder

Como eu disse, a música foi lançada em 1982, mas Bruno Mars nasceu em 1985, ou seja, este argumento torna-se inválido, porém algumas informações irão mexer com a sua cabeça.

“luizinho, que ele tem um 4° filho é certeza, já foi relevado, mas por que desconfiam do Bruno Mars?”

Michael disse antes de falecer que preferiria não revelar a identidade do filho pois não queria expor ele e a mãe para a mídia.

Observação: Bruno postou ela no Instagram em 2010. pic.twitter.com/H9LpPcml9o

Uma das provas dessa teoria da conspiração é uma foto onde aparece Michael Jackson e Pete Hernandez (“pai” do Bruno) juntos, até aí tudo bem, a questão é que a foto é mais antiga do que a gente imagina.

No velório do Michael Jackson foi confirmado que o 4° filho estava presente, e adivinhem quem estava lá? Isso mesmo, Bruno Mars.

No mesmo ano do falecimento a gravadora do Michael contratou Bruno Mars.

