Selena Gomez faz um tour por sua casa e explica como está cuidando da sua saúde mental

Selena Gomez anunciou recentemente, em uma live com Miley Cyrus, que foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade. Sabendo da importância de cuidar da saúde mental em época de quarentena, ela decidiu fazer um tour por sua casa e falar sobre autocuidado.

"Acho que agora é mais importante do que nunca falar sobre saúde mental, que é um assunto muito pessoal para mim", diz a cantora de 27 anos. "Estou pedindo a vocês que façam uma pausa comigo, e vou mostrar algumas das coisas que me ajudam a permanecer positiva durante esse período e ver se alguma delas ressoa com você".

A cantora explicou que os livros de DBT (terapia comportamental dialética) ajudam ela. “E todos os dias, vou olhar para uma planilha, ou se houver algo em que estou trabalhando, um capítulo relacionado a mim", ela diz enquanto segura o livro. Selena então seguiu para seu estúdio de gravação em casa no qual diz que visita quando está "se sentindo criativa". "É assim que basicamente escrevo ou trabalho com músicas que precisam ser trabalhadas", explica Gomez.

Ela ainda ressaltou que caminha. "Geralmente dou um passeio à noite porque posso me livrar um pouco do dia. E então chego em casa, tomo banho, lavo o rosto e, quando vou para a cama, meus amigos riem de mim, mas eu tenho uma almofada de aquecimento. É quase como um cobertor de ansiedade ", diz ela. "É muito bom. Às vezes, vou fazer um diário. E eu tenho essas pequenas coisas, como spray para o rosto, água de rosas, uma vela, que me ajudam também."