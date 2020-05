Netflix: veja as séries e filmes que chegam ao catálogo esta semana

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponível a partir de segunda-feira (25)

Expresso do Amanhã

Disponíveis a partir de terça-feira (26)

Annabelle

Hannah Gadsby — Douglas

Disponíveis a partir de quarta-feira (27)

Jeffrey Epstein — Poder e Perversão

Ya No Estoy Aquí

Disponíveis a partir de quinta-feira (28)

CHiPs — O Filme

Desaparecida — O Início

Dorohedoro

Paixão Obsessiva

Disponíveis a partir de sexta-feira (29)

Kenny Sebastian — The Most Interesting Person in the Room

Somebody Feed Phil (3ª temporada)

Space Force

Disponível a partir de sábado (30)