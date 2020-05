Dakota Johnson faz revelação sobre depressão na quarentena e conta que luta contra o transtorno desde os 14 anos

A atriz Dakota Johnson, conhecida principalmente por sua participação na saga “Cinquenta Tons de Cinza”, falou sobre sua saúde mental durante a pandemia de covid-19.

Em entrevista ao portal Extra, ela revelou os desafios adicionais que as medidas de confinamento e isolamento social trouxeram para a sua vida.

“Você está trancado em casa, não está com seus amigos ou com sua família, não pode fazer todas as coisas que a fazem se sentir realizada, que lhe dão um propósito ou lhe dão valor. Não sei se os efeitos que isso produz estão ligados a depressão como tal ou são seu disfarce neste contexto, mas a verdade é que é impossível para mim manter uma atitude positiva o dia todo, quando o mundo inteiro está experimentando tanta tristeza”, explicou.

Ela também garantiu que tem sido mais saudável se deixar levar, até certo ponto, pelas emoções mais instintivas do que tentar permanecer forte o tempo todo, pois assim é possível identificar e combater melhor os primeiros sinais de uma possível depressão.

“Eu tenho lutado contra a depressão ocasional desde os 14 ou 15 anos. Foi nessa época que, com a ajuda de profissionais, percebi que poderia me aprofundar mais. (…) Há muitas coisas que você pode fazer para se ajudar, pequenas coisas como meditar por alguns minutos, dar um passeio e ser gentil consigo mesmo”, compartilhou.

De acordo com a OMS, a depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse transtorno e existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para depressão.