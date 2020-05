Confira espetáculos do Theatro Municipal sem sair de casa

As apresentações do Theatro Municipal de São Paulo ultrapassam os palcos do prédio histórico do centro da cidade e agora estão disponíveis para os espectadores pela internet. Durante a pandemia do coronavírus, as portas da casa seguem fechadas para o público.

A cada semana, porém, um novo espetáculo é disponibilizado no site da instituição. O "Municipal Online" já conta com 11 apresentações disponíveis, como a ópera "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, e uma série de sinfonias de Beethoven.

Os vídeos são disponibilizados sempre às sextas-feiras, às 20h. Além das performances artísticas, é possível fazer um tour virtual pelo prédio histórico do Theatro Municipal, que abriga mais de 100 anos de história. Os espetáculos estão no site theatromunicipal.org.br.

