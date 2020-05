5 livros da série O Guia do Mochileiro das Galáxias para entender o Dia da Toalha (ou do Orgulho Nerd)

Hoje, 25 de maio, é o Dia da Toalha (para muitos o Dia do Orgulho Nerd) em homenagem a Douglas Adams, escritor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. A data nada tem a ver com a vida do autor, que morreu em 11 de maio de 2001, mas foi no dia 25 de maio de 1977 que ocorreu o lançamento do primeiro filme da saga Star Wars (depois renomeado para Uma Nova Esperança) de George Lucas, outro marco importante para a cultura nerd.

No livro, Adams descreve a toalha como um elemento fundamental de qualquer mochileiro espacial, podendo ser usado de diferentes formas em vários locais do espaço, o que a tornava um item básico de sobrevivência. Assim, ela virou um símbolo desse humor que marcou seu trabalho e uma ótima forma de se lembrar de sua obra.

De acordo com o próprio autor, o Guia era uma trilogia de 4 partes, formada pelos seguintes livros: O Guia do Mochileiro das Galáxias; O Restaurante no Fim do Universo; A Vida, o Universo e Tudo Mais; e Até mais, e Obrigado pelos Peixes!. Existe ainda o último volume -Praticamente inofensiva – que, apesar de certa controvérsia, é considerado por muitos, parte da "Trilogia de 5 livros" de Douglas Adams. Para marcar a data selecionamos todos os livros da série para você conhecer e ler. Confira:

1. O guia do mochileiro das galáxias



Considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, O guia do mochileiro das galáxias vem encantando gerações de leitores ao redor do mundo com seu humor afiado. Este é o primeiro título da famosa série escrita por Douglas Adams, que conta as aventuras espaciais do inglês Arthur Dent e de seu amigo Ford Prefect. Compre a partir de R$ 19,90.

2. O restaurante no fim do universo



O que você pretende fazer quando chegar ao Restaurante do Fim do Universo? Devorar o suculento bife de um boi que se oferece como jantar ou apenas se embriagar com a poderosa Dinamite Pangaláctica, assistindo de camarote ao momento em que tudo se acaba numa explosão fatal? A continuação das incríveis aventuras de Arthur Dent e seus quatro amigos através da Galáxia começa a bordo da nave Coração de Ouro, rumo ao restaurante mais próximo. Compre a partir de R$ 31,37.

3. A vida, o universo e tudo mais



Após as loucas aventuras vividas com seus estranhos amigos em O guia do mochileiro das galáxias e O restaurante no fim do universo, Arthur Dent ficou cinco anos abandonado na Terra Pré-Histórica. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda acordava todas as manhãs com um grito de horror por estar preso àquela monótona e assustadora rotina. Compre a partir de R$ 21,51.

4. Até mais, e obrigado pelos peixes!



Com mais de 15 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e uma galeria interminável de fãs, a série que traz o inglês Arthur Dent e o extraterrestre Ford Prefect como protagonistas de loucas aventuras espaciais chega ao fim. Depois de viajar pelo Universo, ver o aniquilamento da Terra, participar de guerras interestelares e conhecer as mais extraordinárias criaturas, Arthur está de volta ao seu planeta. Tudo parece igual, mas ele descobre que algo muito estranho aconteceu na sua ausência. Compre a partir de R$ 19,89.

5. Praticamente inofensiva



Praticamente inofensiva é tão polêmico quanto seu criador. Muitos o consideram o último volume da série O mochileiro das galáxias e outros afirmam tratar-se de um título independente, que apenas utiliza os mesmos personagens. Parte dessa controvérsia se deve aos 13 anos que separam este livro da primeira aventura de Arthur Dent, já que Adams iniciou a coleção no final dos anos 1970 e somente em 1992 retomou a história. Compre a partir de R$ 25,13.