Victor Hugo, do BBB, cria serviço gratuito de atendimento psicológico durante pandemia

O maranhense Victor Hugo Teixeira, um dos participantes do "Big Brother Brasil 20", finalizado em abril, não é apenas um especialista em edições passadas do reality show global. Formado em Psicologia, ele resolveu criar um projeto para atender gratuitamente pessoas que, a exemplo dos participantes do programa, estão confinados devido à pandemia do novo coronavírus.

Victor convidou colegas de profissão para ajudar nos atendimentos. Por enquanto, a equipe está fazendo triagem e marcando consultas, que serão realizadas por videoconferência.

A ideia é ajudar pessoas que estão em sofrimento psíquico por conta do isolamento social e não tem como pagar o tratamento. Para agendar, o contato é: [email protected].

Veja mais detalhes de atendimento abaixo: