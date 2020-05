Omelete escala atores e humoristas para live beneficente do 'Orgulho Nerd'

O site Omelete está preparando uma live de peso para comemorar o Dia do Orgulho Nerd, celebrado mundialmente em 25 de maio. Além de fornecer horas de entretenimento com atores, youtubers e humoristas conhecidos por todo o Brasil, a transmissão ao vivo vai arrecadar e doar integralmente seus ganhos para o combate ao coronavírus.

A partir das 16h, os influenciadores do site comandam um encontro virtual no canal oficial do Omelete (youtube.com/omeleteve). Eles terão ajuda de convidados como os atores Cauã Reymond e Rodrigo Lombardi; os humoristas Caito Mainier e Daniel Furlan, o youtuber Felipe Castanhari e os jornalistas Tiago Leifert e Gabriela Prioli. O elenco do coletivo humorístico Porta dos Fundos também marca presença, com esquetes hilários para rechear a live.

As arrecadações irão para para a organização social Gerando Falcões (https://gerandofalcoes.com/coronanoparedao) – que vem arrecadando doações para compra de cestas básicas que serão doadas a famílias de comunidades carentes em diversos estados do Brasil.

Ao logo das previstas seis horas de transmissão, o público poderá acompanhar pequenos shows, debates, jogos de perguntas e atividades envolvendo todo o universo da cultura nerd.

A #SuperLiveNerd será transmitida no dia 25 de maio, a partir das 16h, com apresentação de Marcelo Forlani, Natalia Bridi, Marcelo Hessel e Patricia Gomes.