Netflix: 5 filmes sobre amor que com certeza farão você chorar

Você está procurando um bom filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças

Clementine participa de um procedimento médico experimental para apagar suas lembranças de Joel, e ele decide fazer o mesmo.

Como Eu Era Antes de Você

O coração da ingênua Lou é posto à prova quando ela passa a cuidar de um solteirão rico e ranzinza, que ficou tetraplégico em um acidente.

História de um Casamento

Com Scarlett Johansson e Adam Driver, o filme de Noah Baumbach é um olhar sensível sobre um casamento que acaba e uma família que permanece unida.

Por Lugares Incríveis

Dois adolescentes lidam com suas feridas emocionais e mudam a vida um do outro. Filme baseado no romance best-seller, com Elle Fanning e Justice Smith.

Perfeita pra Você

Diagnosticada com câncer, Abbie decide procurar uma nova namorada para seu noivo e amigo de infância que não entende nada de paquera.