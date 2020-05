Netflix: 10 filmes impressionantes sobre pessoas reais

Muitos filmes da Netflix contam histórias de pessoas reais que se destacaram. Confira 10 produções impressionantes sobre estes personagens:

Diana

Prestes a se divorciar de Charles, a princesa Diana divide seu tempo entre a solidão da vida no palácio em que vive e os compromissos. No entanto, um novo amor pode mudar tudo.

Comer, Rezar e Amar

Acreditando que a vida é algo mais do que ter um marido, uma casa e uma carreira, Liz Gilbert descobre um novo apetite pela a vida nesta inspiradora história verdadeira.

Grace de Mônaco

O casamento de Grace Kelly e o príncipe Rainier III foi considerado um conto de fadas na vida real quando aconteceu, em 1956. Entretanto, cinco anos mais tarde e com dois filhos, a verdade é outra.

Frida

Frida Kahlo foi um dos principais nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora, ela teve também um casamento aberto com Diego Rivera, seu companheiro também nas artes, e ainda um controverso caso com o político Leon Trostky e com várias outras mulheres.

A Teoria de Tudo

Baseado na biografia de Stephen Hawking, o filme mostra como o jovem astrofísico fez descobertas importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance com a aluna de Cambridge Jane Wide.

O Zoológico de Varsóvia

Antonina Żabiński e o marido, Jan, eram funcionários do Jardim Zoológico de Varsóvia quando o exército nazista alemão invadiu a Polônia em 1939. Estruturas foram destruídas e muitos animais mortos, mas o casal permaneceu no local e, inseridos na resistência, passaram a utilizar as instalações para esconder judeus.

Dois Papas

Filme centrado na relação entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco.

A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos

O filme conta a história de Madalyn Murray O’Hair, ativista ateísta norte-americana.

O Fotógrafo de Mauthausen

As dificuldades do fotógrafo catalão Francesc Boix, preso no campo de concentração de Mauthausen no inverno de 1942, quando ele tinha 22 anos.

Barry

Em 1981, o jovem Barack Obama, conhecido pelos amigos como Barry, chega a Nova York para cursar o terceiro ano na Columbia University.