Em quase 9 anos, 'Minecraft' bate 200 milhões de cópias vendidas

São quase nove anos desde o lançamento, e o jogo “Minecraft” (2011) continua a ultrapassar grandes marcas no mercado dos videogames. Nesta semana, a Microsoft revelou que o título de exploração e sobrevivência chegou a 200 milhões de cópias vendidas.

Isso faz de “Minecraft” o jogo mais vendido de todos os tempos, com uma larga folga do segundo e terceiro lugar. “Grand Theft Auto” (2013), da Rockstar Games, vendeu 120 milhões de cópias e a versão mobile de “Tetris” (2006) chegou a 100 milhões de cópias vendidas antes de ser descontinuada em abril deste ano.

A pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), levou bilhões de pessoas ao isolamento social e, com isso, o interesse pelo entretenimento em casa aumentou, com maior consumo de serviços de streaming e videogames.

Segundo a Microsoft, no mês de abril “Minecraft” viu um aumento de 25% em novos jogadores. O título da desenvolvedora Mojang Studios possui, em média, 126 milhões de usuários ativos mensalmente. Um novo pico de interesse pelo jogo no YouTube, assim como atualizações constantes e a integração com ray tracing para iluminação e sombreados diferenciados também são fatores que ajudaram a manter o jogo relevante em 2020.

“Minecraft” está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, PlayStation Vita e Nintendo 3DS.