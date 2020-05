Demo de Iron Man VR para PlayStation está disponível de graça

Se você já sonhou em vestir a armadura do Homem de Ferro, agora pode fazer (algo parecido com) isso. O console PlayStation VR, para jogos em realidade virtual, anunciou o lançamento do game Marvel's Iron Man VR para 3 de julho.

Divulgação

Antes da estreia oficial do jogo, porém, todos os gamers com PlayStation VR poderão baixar a demo gratuita, com uma missão tutorial, um filme interativo e outras três "quests" – que envolvem combate e voo com a armadura ultratecnológica.

Divulgação

Ao baixar a demo, você também garante uma armadura exclusiva personalizada para integrar seu jogo oficial.

A assessoria da PlayStation promete um jogo cheio de "humor, emoção e suspense", para nenhum fã de Tony Stark botar defeito.

O jogo requer um sistema constituído pelo PlayStation 4, o PlayStation VR, a PlayStation Camera e dois controles de movimento PlayStation Move.

Confira o trailer a seguir: