Circo faz espetáculos com picadeiro 'drive-in' no Rio Grande do Sul

O mercado das artes e do entretenimento não pára de bolar maneiras de continuar a operar durante a pandemia. Com o crescimento do índice de casos de covid-19 por todo o mundo, shows, espetáculos teatrais, apresentações de dança e até mesmo cinemas tiveram de ser adiados ou fechar suas portas para garantir a segurança de todos.

No entanto, uma ideia que têm dado certo em diversos países é recuperar o "drive-in" – antigo formato de exibições coletivas em que espectadores permanecem dentro de seus carros, todos voltados ao mesmo palco ou tela.

Hoje reservado apenas para eventos especiais, a tradição foi resgatada em tempos de pandemia, por preservar o distanciamento social e diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

O Circo Fantástico, espetáculo circense do Rio Grande do Sul, passará a adotar este modelo para retomar suas apresentações.

Baseado na cidade de Santa Maria, o circo é gerenciado e apresentado por Mário Júnior, que deu entrevista à Rádio Bandeirantes sobre a iniciativa. Na última sexta-feira (15), um espetáculo (piloto) foi montado com sucesso.

Divulgação

Como "plateia", pouco mais de 20 veículos vão formar um grande círculo, em volta de um picadeiro, onde todos os artistas estarão usando máscaras. A tradicional lona circense vai cercar todos os carros, diminuindo a capacidade de público a cada espetáculo, mas aumentando a proteção de todos.

Cada carro vai pagar R$ 50, e produtos como pipoca e refrigerante poderão ser comprados pelo telefone e serão levados ao carro, segundo Júnior.