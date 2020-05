7 astros da música transformados em bonecos funkos que você vai querer colecionar

Nós temos certeza de que você já viu os bonecos "funkos" e não sabia que se chamavam assim. São aquelas pequenas estatuetas de vinil com formato “Bobblehead” (algo como "bonecos cabeçudos" em tradução livre). O que começou numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos se tornou um produto global e acordos de licenciamento com empresas como Marvel, DC Comics, Lucasfilm, Sony, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks, Hasbro, Fox, Warner Bros, Disney, HBO, Peanuts, NFL, Cartoon Network, Mattel, Pokémon e Sega (a lista não para). Recentemente, a empresa compartilhou muitos detalhes de sua história no documentário “Making Fun: A História da Funko”, que estreou no Netflix, e afirma que produziu mais de 3 mil personagens diferentes. Para diversão, indicamos sete bonecos com astros do rock para você começar sua coleção (e depois não parar mais). Confira:

1. Angus Young – AC/DC







Angus Young é um guitarrista e compositor, conhecido por ser guitarrista solo, compositor, líder e co-fundador da banda de hard rock australiana AC/DC. Compre a partir de R$ 131,54.

2. Ed Sheeran







Ed Sheeran alcançou o estrelato mundial com o álbum ÷ (lê-se "divide") e com um dos singles, "Shape of You", se manteve no primeiro lugar das paradas do Reino Unido, dos EUA e dezenas de vários países como o Brasil. Com isto, Sheeran se tornou no artista mais bem-sucedido comercialmente no Ocidente entre 2017 e 2019. Compre a partir de R$ 99,99.

3. Freddie Mercury – Queen







Freddie Mercury, nome artístico de Farrokh Bulsara, foi um cantor, pianista e compositor britânico, conhecido por seu trabalho com a banda britânica de rock Queen, que ele integrou de 1970 até o ano de sua morte. Recentemente, voltou às paradas com o sucesso da cinebiografia "Bohemian Rhapsody". Compre a partir de R$ 119,00.

4. Slash – Guns N' Roses







Slash é um guitarrista britânico-americano mundialmente famoso como integrante da formação clássica da banda Guns N' Roses, com quem alcançou sucesso mundial no final da década de 1980 e início dos anos 90. Ainda hoje, é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Compre a partir de R$ 159,90.

5. Elton John







Todo mundo sabe quem é Elton John. Embora sua cinebiografia, Rocketman, não faça juz ao artista basta dizer que ele já lancou mais de 40 álbuns e vendeu 300 milhões de discos. Compre a partir de R$ 118,90.

6. Iron Maiden







Iron Maiden é uma banda britânica de heavy metal, formada em 1975 pelo baixista Steve Harris, ex-integrante das bandas Gypsy's Kiss e Smiler. O nome "Iron Maiden", homônimo de um instrumento de tortura medieval. Eddie the Head ou Edward the Head é o mascote morto-vivo da banda que a Funko reproduziu. Compre a partir de R$ 129,50.

7. KISS







Kiss é uma banda de hard rock dos Estados Unidos, formada em Nova Iorque em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons. Conhecida mundialmente por suas maquiagens, e por seus concertos que incluem guitarras esfumaçantes, cuspir fogo e sangue, pirotecnias e outros efeitos. Compre a partir de R$ 99,50.