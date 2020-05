Novo filme de Spike Lee conta história de veteranos de guerra do Vietnã

Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado por "Infiltrado na Klan", Spike Lee lança um novo filme na Netflix no próximo dia 12.

"Destacamento Blood" conta a história de um pelotão de soldados negros na Guerra do Vietnã. Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) e Eddie (Norm Lewis) voltam ao Vietnã depois da guerra para procurar o corpo do líder do esquadrão e um tesouro escondido.

O roteiro é assinado por Spike Lee e Kevin Willmott, que também foi seu parceiro em Infiltrado na Klan. O diretor afirmou, em entrevista a a Vanity Fair, que o filme pretende mostrar a contribuição de soldados negros para o exército norte-americano.

A Netflix disponibilizou o trailer do filme na última segunda-feira (18), que mistura cenas reais da guerra com takes do filme. Assista: