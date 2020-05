As 5 melhores séries que chegam à Netflix no próximo mês

Fuller House — Episódios Finais

Disponível a partir de 2 de junho. Em casa com o novo bebê, Jimmy e Steph mergulham no mundo das fraldas e mamadeiras. E não faltará gente para ajudar.

Modern Family (7ª a 10ª temporada)

Disponível a partir de 2 de junho. Na 7ª temporada, Jay Pritchett e sua turma redefinem os valores de família quando as crianças saem do ninho, surgem novos empreendimentos e a paternidade em idade avançada traz desafios. Na 8ª temporada, Luke e Manny terminam o ensino médio, Haley começa uma nova carreira e Alex continua na faculdade, enquanto Gloria e Claire enfrentam desafios no trabalho. Na 9ª, está difícil para Phil fazer a nova empresa decolar. Haley arranja um emprego estressante e Manny começa a faculdade. Na 10ª, que estreia no dia 9/6/2020, prepare-se para mudanças de carreira, namoradas canadenses e cirurgias caninas. A família Pritchett-Dunphy-Tucker encara altos e baixos unida.

Coisa Mais Linda (2ª temporada 2)

Disponível a partir de 19 de junho. Enquanto seguem em frente após uma recente tragédia, Malu e as amigas abraçam novos desafios profissionais e novas possibilidades de amor, além de confrontar injustiças corajosamente. Com Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa e Larissa Nunes.

The Politician (2ª temporada)

Disponível a partir de 19 de junho. Adversários cada vez mais difíceis estão no caminho de Payton, mas sua obsessão é uma só: o Senado.

The Sinner — Jamie

Disponível a partir de 19 de junho. O Detetive Harry Ambrose investiga um acidente de carro que acaba se tornando um dos casos mais complicados de sua carreira.