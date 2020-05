IZA lança música para campanha de apoio a refugiados

A cantora brasileira IZA uniu-se ao rapper norte-americano Maejor numa parceria em apoio a causas humanitárias, com ênfase na questão dos refugiados.

Lançada na quinta-feira (21), a canção "Let me be the one" foi gravada em fevereiro deste ano em São Paulo, e teve participação de quatro artistas refugiados: Abdulbaset Jarour e Nour Koeder, da Síria; Charlin, da Venezuela; Prudence e Kalambay, da República Democrática do Congo.

A música nasceu por iniciativa da Organização das Nações Unidas, por meio da Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados).

O videoclipe traz um chamado para arrecadar doações ao Be The One, campanha global da HUmanity Lab Fundation que visa "aumentar a conscientização sobre aspectos sociais, desafios ambientais e de desenvolvimento, enquanto oferece ferramentas para que as pessoas possam desbloquear o seu próprio poder e criar mudanças duradouras". Para ajudar, clique neste link.

Ouça a canção e assista ao videoclipe a seguir: