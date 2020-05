A história por trás da grande cicatriz de Keanu Reeves

Nem todo mundo sabe, mas um dos atores mais queridos das redes sociais e protagonista de muitos memes possui uma grande cicatriz no abdome.

De acordo com o Bored Panda, Reeves conseguiu a marca quando sofreu um acidente de moto em Topanga Canyon, na Califórnia.

Reprodução / Bored Panda

Ele estava fazendo algo que chamam de “passeio do demônio”, que significa não ter faróis acesos à noite, quando colidiu uma montanha. Ele ficou internado por uma semana com costelas quebradas e um baço fraturado.

"Eu chamo isso de passeio de demônio. É aí que as coisas estão indo mal. Mas há outros momentos em que você vai rápido, ou muito rápido, por alegria. Lembro-me de dizer na minha cabeça: 'vou morrer'”, falou em entrevista com Chris Heath, para a revista Rolling Stone .

Na época, o ator passou meia hora deitado no chão esperando a chegada de ajuda, e teve sorte em não ser atropelado.

“Lembro-me de pedir ajuda. E alguém respondendo na escuridão e depois as luzes de uma ambulância piscando. Isso foi depois que um caminhão passou por cima do meu capacete. Eu o tirei porque não conseguia respirar, e aí saí do caminho e ele passou por cima do meu capacete”, contou.

Ele disse que aprendeu uma grande lição e que não deve fazer um “passeio de demônio” se não estiver querendo morrer.