Fã de Star Wars transforma aspirador robô em R2-D2 caseiro; veja dicas para fazer também

Quer fazer bom uso de seu tempo durante a quarentena?

O jornalista e filmmaker Matthew Scott Hunter resolveu deixar a faxina mais divertida e transformou seu Roomba (marca mais popular daqueles aspiradores robôs nos Estados Unidos) em outro robozinho mais simpático: o R2-D2, da saga Star Wars.

Em um vídeo no YouTube publicado há um ano, Hunter mostrou o passo a passo da invenção, que usou como base, além do aspiradorzinho, uma lata de lixo já concebida no formato do personagem, companheiro droide de C-3PO. Outras partes também foram improvisadas até mesmo com tampinhas de garrafa pet.

Apesar do improviso, o "R2-D2 dono de casa" tem funções mais divertidas do que apenas sugar toda a sujeira do chão. O robô move a cabeça e fala, graças a um speaker Bluetooth instalado em cima.

Apesar de toda essa graciosidade, a engenhoca perdeu uma função importante de outros semelhantes no mercado: não consegue mais entrar em lugares pequenos. Por isso, quem quiser testar isso em casa, não vai poder mais aspirar sob móveis e cadeiras. Mas o que falta em praticidade, falta em fofura.

No vídeo abaixo, Hunter explica tudo: