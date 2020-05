Vídeo comovente recorda parte do triste funeral de Lady Di em 1997

Um vídeo recorda parte do triste funeral de Lady Di no ano de 1997, no Reino Unido, momento que comoveu o mundo.

Nas imagens, a procissão fúnebre da princesa Diana passa pelo Palácio de Buckingham, em Londres na Inglaterra, com honras reais.

Em 31 de agosto, completará 23 anos que a princesa sofreu o grave acidente, que tirou sua vida, em Paris, na França.

O material, compartilhado no YouTube, foi divulgado recentemente pelo tabloide inglês Daily Mail. Confira o arquivo:

