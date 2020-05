Para quem está precisando aquecer o coração nesta quarentena, uma boa notícia. O cantor Nando Reis apresentará uma live com seus maiores sucessos no próximo sábado (23), a partir das 19h, no Instagram do Shopping Cidade Jardim (@cidadejardimshopping). O objetivo, além de divertir todos, é arrecadar cestas básicas para a ONG Gerando Falcões(@gerandofalcoes).