Netflix: 5 filmes baseados em acontecimentos reais que você PRECISA assistir

12 Anos de Escravidão

Baseado na autobiografia de Solomon Northup, este drama histórico conta a trajetória de um negro nascido livre que é levado de Nova York e vendido como escravo.

A Teoria de Tudo

Esta cinebiografia do astrofísico Stephen Hawking retrata a importância de seu trabalho, a luta contra uma doença incurável e o amor incondicional de sua esposa.

Infiltrado na Klan

Em Infiltrado na Klan, que se passa em 1978, Ron Stallworth (John David Washington), um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

Lion — Uma Jornada para Casa

Um garoto se perde e é adotado por um casal australiano. Anos depois, ele continua decidido a rever sua família.

Nascido em 4 de Julho

Neste drama vencedor do Oscar, um fuzileiro americano volta do Vietnã paralítico e encontra motivos para viver protestando contra a guerra em que um dia ele lutou.