Maisa completa 18 anos; apresentadora recebe mensagem de parabéns do CEO da Netflix e ‘quebra internet’

Ela cresceu: A apresentadora Maisa completou 18 anos nesta sexta-feira (22) e, como sempre, a comemoração tem movimentado as redes sociais.

Como parte da ‘festa’, a jovem recebeu uma mensagem de parabéns do CEO da Netflix. O poderoso Reed Hastings gravou um vídeo todo especial para a atriz.

De forma comemorativa, o serviço de streaming também alterou o nome da página no Twitter (de forma temporária): “Netflix prima da Maisa”.

“De CEO para DONA E PROPRIETÁRIA. Feliz aniversário, @maisa #maisa18”, escreveu na publicação. Confira o vídeo:

De imediato, os fãs já questionaram sobre uma possível série envolvendo a ‘rainha da internet’, e vários outros rumores. No entanto, nada confirmado ainda.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter: os usuários já enviaram milhares de mensagens de parabéns (e vários memes, é claro). Confira:

depois do CEO da Netflix dar parabéns pra Maísa

Netflix anuncia uma nova série : The first palavrão of @maisa #Maisa18 pic.twitter.com/ilqEoZeJe4

