'Rain on me': Lady Gaga lança parceria com Ariana Grande

Lady Gaga e Ariana Grande divulgaram, nesta sexta-feira (22), a música 'Rain on Me', primeira parceria entre as duas. A faixa integra o sexto álbum de Gaga, Chromatica, com lançamento previsto para 29 de maio.

Nas redes sociais, as duas trocaram elogios e agradeceram pela parceria. "Uma vez eu senti que eu estava chorando tanto que nunca mais poderia parar. Ao invés de lutar contra isso, eu pensei que poderia pegar esse sentimento e fazer grandes coisas. Ariana, te amo por sua força e amizade. Vamos mostrar para eles o que temos", escreveu Lady Gaga.

"Uma vez… eu conheci uma mulher que conhecia a dor da mesma forma que eu… Que chorou tanto quanto eu, bebeu tanto vinho quanto eu, comeu tanta massa quanto eu que tinha o coração maior do que todo seu corpo. Imediatamente, eu a senti como uma irmã para mim", escreveu Ariana. "Ela me deu a mão e me convidou para o maravilhoso mundo de ‘Chromatica’ e, juntas, nós vamos mostrar quão bonito e reparador é essa porcaria de choro. Espero que essa música faça todos vocês se sentirem tão animadas quanto nós duas. Lady Gaga, você é uma supermulher incrível", completou.