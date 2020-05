'Música na Band Live' apresenta show de Gusttavo Lima nesta sexta-feira

O Música na Band Live desta sexta-feira (22), às 22h15, exibe com exclusividade na TV aberta o show ao vivo Embaixador in Casa, do cantor Gusttavo Lima. O sertanejo, que foi precursor de apresentações superproduzidas durante o período de isolamento social, vai aproveitar a ocasião para divulgar sua nova música de trabalho, Saudade Sua, lançada há poucos dias.

O repertório ainda contará com sucessos como A Gente Fez Amor, Inventor dos Amores, Rosas, Versos e Vinhos, Apelido Carinhoso, Milu e Gatinha Assanhada. Gusttavo estreou nas lives em 28 de março e teve 750 mil acessos simultâneos, o que o colocou em quarto lugar no ranking de audiência do YouTube.

Antes de entrar ao vivo diretamente de sua casa, a Band FM realizará um esquenta em seu canal no YouTube com as apresentadoras Kaká Meyer e Tatá Lima. Elas irão falar sobre curiosidades da vida pessoal de Gusttavo Lima, que até pensou em desistir da carreira, e bastidores de sua vida profissional.

Batizado como Nivaldo Batista Lima, o artista nasceu na cidade de Presidente Olegário, em Minas Gerais, e saiu de casa aos nove anos de idade para trilhar sua carreira musical ao lado dos irmãos mais velhos, Willian e Marcelo, no Trio Remelexo. Anos mais tarde, adotou o atual nome artístico para formar a dupla Gustavo & Alessandro com um amigo.

Em 2007, já com 18 anos, decidiu seguir carreira solo, mas o sucesso só chegou três anos depois, após o lançamento de seu primeiro DVD, Inventor dos Amores. Em 2012, o mineiro ganhou notoriedade no exterior com a música Balada, cujo refrão "Tchê Tchererê Tchê Tchê" não saía da boca dos fãs. O hit também alcançou a terceira posição da Billboard Brasil.

Considerado hoje uma das maiores vozes sertanejas do país, Gusttavo Lima carrega em sua bagagem mais de 150 composições originais. O Música na Band Live com sua participação vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Lauana Prado.