Netflix: 10 filmes com atores de 'Harry Potter' que mostram todo o seu talento

Além de fazer sucesso na saga Harry Potter, que ainda conquista fãs no mundo todo, muitos atores também possuem filmes no currículo.

Confira 10 produções com caras já conhecidas de hogwarts que mostram todo o seu talento:

Imperium: Resistência Sem Líder

Nate Foster, interpretado por Radcliffe, é um jovem e inexperiente agente do FBI. No entanto, ele precisará enfrentar um desafio perigoso para evitar uma tragédia. Ao descobrir um grande plano terrorista, Nate se disfarça para se infiltrar profundamente em uma gangue de supremacistas brancos.

Um Cadáver Para Sobreviver

Misteriosamente, Hank está preso em uma ilha e decide terminar sua vida. No entanto, um cadáver, interpretado por Radcliffe, chega à praia. Contra todas as probabilidades possíveis, Hank e o cadáver se tornam amigos e os dois embarcam em uma aventura.

Noé

Adaptação da história bíblica sobre uma arca construída para salvar as espécies de animais e a vida humana. Emma Watson interpreta a filha adotada de Noé.

King: Uma História de Vingança

Na busca por vingança pelo assassinato da irmã, um sul-africano se infiltra em uma rede do crime de Los Angeles. Tom Felton faz o papel de Frankie, um traficante de drogas.

Decisão de Risco

Uma missão para capturar inimigos vira um ataque de drones, fazendo políticos e oficiais militares avaliarem o risco de possíveis danos colaterais. Na história, Alan Rickman é o tenente Frank Benson.

O Rei

Com o controle da Inglaterra em jogo, o rebelde príncipe Hal enfrenta hostilidades de todos os lados e tem que deixar os prazeres para lutar pelo reino. Na história Robert Pattinson interpreta Delfim.

Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas

Um filho tenta descobrir mais sobre a vida do seu pai doente para encontrar a verdade por trás das suas histórias mirabolantes e fantásticas. Na história, Helena Bonham Carter uma Bruxa icônica, conhecida depois como Jenny.

Fútil e Inútil

Baseado em fatos reais. Doug Kenney ajuda a criar a revista “National Lampoon”, que construiu um império do humor e moldou a cultura pop dos anos 70. Na história, Domhnall Gleeson é Henry Beard.

Me Before You

Lou passa a cuidar de um homem tetraplégico e viverá um amor que colocará sua vida de cabeça para baixo. Na trama, Matthew David Lewis é Patrick.

A Senhora da Van

Alan oferece uma vaga na frente de casa para que uma senhora possa estacionar a van em que vive. Logo, uma ligação curiosa e forte nascerá. Maggie Smith dá vida a excêntrica senhora Miss Mary Shepherd.