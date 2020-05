Lançado em 2007, Keeping Up with the Kardashians é um reality show que acompanha o dia a dia das irmãs Kim, Khloé e Kourtney Kardashian.

O elenco também conta com Kris, Caitlyn, Kendall e Kylie Jenner e o irmão Rob Kardashian.

Ao todo, são 18 temporadas, e as duas primeiras partes chegam à Netflix em 1º de junho.

Confira o trailer: