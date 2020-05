'A gente inventa programa', diz Jacquin sobre quarentena com esposa

Erick Jacquin tem feito mil e um programas com a esposa dentro de casa, nesta quarentena. O chef contou durante live do MasterChef Brasil desta quarta-feira, dia 21, no YouTube, que ele e Rosângela inventam atividades para deixar o momento de isolamento social mais divertido: “Amanhã a gente vai no cinema aqui dentro de casa”, brincou ele.

O chef e sua esposa tem até um “ritual” para entrar de cabeça na brincadeira: “A gente se veste, entra no elevador. Desce e sobe de novo. Aí a gente se cumprimenta. Ela se veste diferente”, disse o jurado do MasterChef.

Amanhã, segundo Jacquin, além do cinema, tem jantar especial na casa do casal. “Eu vou fazer uma mesa, botar um termo, vou comprar flor e pedir comida.”

Ana Paula Padrão, Fogaça e Paola se divertiram com Jacquin: “O pior é que eu acredito mesmo que você faça isso”, disse Paola. “Eu vejo mesmo vocês assim”, afirmou Ana Paula.

Jacquin na ‘Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs’

Na lives desta quarta, dia 20, Jacquin fez um velouté de frango e espinafre com os ingredientes da caixa misteriosa selecionados por Paola, e explicou porque, durante o modo de preparo da sua receita, usou filme plástico para cozinhar o frango. “É uma forma de cozinhar e fazer uma ballotine, pra não sair os ingredientes. Dá pra fazer em uma panela com água ou, também, cozinhar no vapor, para quem não tem esse forno. É uma forma de segurar os temperos juntos, os ingredientes juntos. Sem perder o sabor”, explicou ele.

A "Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs" é uma live semanal que acontece no canal do YouTube do MasterChef Brasil toda quarta-feira, às 21h. A próxima live está marcada para o próximo dia 27 de maio e o chef Fogaça montará uma Caixa Misteriosa para desafiar os demais. A iniciativa é um projeto Vibra, empresa digital do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a Endemol Shine Brasil.