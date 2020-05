A enigmática cantora Sia confessou que no ano passado adotou dois jovens de 18 anos

A enigmática cantora Sia (44) fez uma tremenda confissão. Ele revelou que adotou dois jovens de dezoito anos no ano passado.

"Em 2019, adotei dois filhos. Naquela época, eles tinham dezoito anos e agora dezenove. Eles não tinham mais direito a um orfanato para crianças sem famílias por causa de sua idade. Eu os amo muito", disse o artista.

A artista conhecida por cobrir seu rosto em público para proteger seu anonimato, revelou isso durante uma participação no programa The Morning Mash Up do SiriusXM.

A cantora do Chandelier também admitiu que a atual pandemia de coronavírus tem sido difícil para seus filhos, mas eles a vivem juntos como uma família.

Foi no ano passado quando a intérprete revelou à revista GQ que ela havia se tornado mãe através da adoção, mas não especificou que era para dois filhos.