5 livros interativos para incentivar o gosto pela leitura nas crianças

A gente sabe que você é do tipo de pai ou mãe que adora ler para seus filhos, ainda mais nesses dias de quarentena, com a família inteira dentro de casa. Mas também é bom incentivar que as crianças já alfabetizadas sejam independentes, que construam o gosto pessoal pela leitura. Os chamados livros interativos onde se pode escrever, pintar e até mudar o final da história, são perfeitos para isso. Selecionamos cinco deles, para crianças de 6 a 12 anos, que além de histórias divertidas promovem a interação e a busca de soluções durante a história. Confira:

1. Não abra este livro, de Andy Lee





O autor Andy Lee afirma que este livro só era para ter uma cópia impressa e que o escreveu como uma surpresa para a minha irmã e o marido para celebrar o primeiro aniversário de seu sobrinho George. Foi um amigo, incumbidode imprimir a cópia, quem disse: "Isso é bom, podemos imprimir mais?". O resultado foi um best-seller divertido e em primeira pessoa onde o personagem conversa o tempo todo com o leitor. Compre a partir de R$ 26,91.

2. O arraial das letras, de José Santos





José Santos criou um cordel para abordar as letras. Ricardo Sasaki ilustrou essa aventura em versos, inspirado na tradicional arte da xilogravura. É nesse clima de festa que o leitor se diverte com todas as letras do alfabeto, ora no embalo de um animado arraial, ora em uma viagem pelo Brasil. "O nome Literatura de Cordel veio de Portugal. Cordel significa barbante, corda, e, lá, os chamados folhetos de cordel eram expostos pendurados em um varal de corda. Compre a partir de R$ 37,43.

3. Mordisco – O guia dos dinossauros, de Emma Yarlett





Mordisco, o monstro comedor de livros, foi mastigando, mastigando e saiu de seu próprio livro, e agora está causando travessuras e confusão nas histórias dos outros. Uma dessas aventuras é neste guia de dinossauros. Mais uma aventura interativa onde a cada página, o leitor tem que encontrar o caminho do personagem. Compre a partir de R$ 34,58.

4. Brincando de mindfulness, de Patricia Calazans





Mindfulness é uma prática de atenção plena ao momento presente que leva a um estado mental de ampliação da consciência, para reduzir os níveis de estresse mental e emocional. Aplicado a crianças, o mindfulness melhora o foco e a concentração – principalmente daquelas que apresentam Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) –, regula os níveis de ansiedade, aprimora as habilidades sociais e emocionais, melhora a qualidade do sono e a criatividade, tudo isso afetando positivamente sua saúde e bem-estar. Os exercícios deste livro em forma de caixinha com 50 cartas são direcionados para que os pais, educadores, tutores e professores conduzam as atividades de forma lúdica, leve e divertida. Compre a partir de R$ 18,76.

5. Termine Este Livro, de Keri Smith





Keri Smith, autora de Destrua este diário, estava passeando por um parque quando encontrou um livro de conteúdo profundamente misterioso. As páginas, soltas e embaralhadas pelo vento, pareciam incompletas, e a capa, quase ilegível, exibia as palavras “Manual de instruções”. Diante desse material curioso, ela decidiu transferir para outra pessoa o desafio de decifrar o que há por trás dessa história estranha. E é você, leitor, quem tem a missão de completar o conteúdo da obra desconhecida. Compre a partir de R$ 16,99.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.