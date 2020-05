O verdadeiro motivo do cancelamento de Anne With An E

No dia 25 de novembro do ano passado foi anunciado que a terceira temporada de Anne With An E seria a última e isso arrasou os fãs, que inclusive criaram uma petição com mais de 400 mil assinaturas para a renovação da série.

Contudo, poucas pessoas entenderam o verdadeiro motivo para o cancelamento de Anne With An E. "Estamos empolgados em trazer a história essencialmente canadense de Anne With an E para os telespectadores de todo o mundo", disseram a CBC e a Netflix em comunicado conjunto.

"Agradecemos aos produtores Moira Walley-Beckett e Miranda de Pencier e ao talentoso elenco e equipe por seu incrível trabalho em compartilhar a história de Anne com uma nova geração. Esperamos que os fãs do programa amem esta temporada final tanto quanto nós, e que isso traga uma conclusão satisfatória para a jornada de Anne".

Walley-Beckett, a criadora do programa, compartilhou sua decepção nas mídias sociais. "Eu gostaria que pudesse ser diferente, mas não pode", escreveu ela no Instagram. "Chegamos ao final da estrada vermelha de Green Gables após três temporadas maravilhosas".

Em um outro post, ela explicou o motivo do cancelamento dizendo que arte e comércio não é um casamento fácil. Ao que tudo indica, a criadora gostaria de seguir com a série por uma perspectiva artística, mas isso não era possível por conta de interesses comerciais.

