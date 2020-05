MasterChef faz segunda live no YouTube com desafio entre chefs e caixa misteriosa

Na última quarta-feira, dia 13, foi a estreia da Live “Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs”, no canal do MasterChef Brasil no YouTube. Milhares de fãs acompanharam ao vivo Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin criarem receitas com ingredientes enviados por Ana Paula Padrão. O vídeo da primeira live já conta mais de 300 mil acessos.

Hoje, 20, às 21h, será a vez da chef Paola Carosella desafiar Ana Paula Padrão, Fogaça e Jacquin a preparem pratos especiais com os ingredientes selecionados por ela. A Caixa Misteriosa criada por Paola será preenchida com ingredientes que trazem recordações afetuosas de sua vida.

Como regra, os desafiados precisam usar ao menos quatro itens enviados às suas casas. Ana Paula Padrão, acostumada a comandar o MasterChef Brasil, se vê no papel de participante e vai sentir na pele a pressão de criar e produzir uma receita. “Escolhi preparar uma receita não muito complicada, que usa uma panela só. Eu que jurei que nunca ia cozinhar na frente dos chefs, agora estou cozinhando na frente do Brasil inteiro!”, comenta Ana Paula Padrão.

O resultado do desafio é comentado ao vivo no YouTube do MasteChef Brasil, onde os chefs e Ana Paula Padrão discutem remotamente as escolhas das receitas e conversam sobre gastronomia e boas soluções na cozinha em tempos de isolamento social. A Live "Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs" acontece todas as quartas-feiras, às 21h, no canal oficial do MasterChef Brasil no Youtube.

A Live "Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs", é uma parceria entre Endemol Shine Brasil, Band TV e VIBRA, empresa digital do grupo Bandeirantes.

Sobre a Endemol Shine Brasil

Além de criar produções originais, a Endemol Shine Brasil traz para o País formatos internacionais, adaptando-os ao mercado local. A empresa também é especializada em licenciamento de marcas, projetos de Branded Content e digital, criando estratégias e conteúdos multiplataforma dinâmicos para marcas e canais. Para saber mais: www.endemolshine.com.br.

A Endemol Shine Brasil, uma divisão da Endemol Shine North America, faz parte da potência global de produção Endemol Shine Group. A empresa cria conteúdo para todas as plataformas e tem em seu catálogo sucessos mundiais, incluindo MasterChef, Big Brother, Black Mirror e Peaky Blinders. Como produtor e distribuidor, a Endemol Shine Group é composta por mais de 120 empresas e está presente em todos os principais mercados do mundo.

Em 2018, a Endemol Shine Group colocou no ar mais de 700 produções em 270 plataformas em mais de 70 territórios, viajando mais formatos do que qualquer concorrente.