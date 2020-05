A série pouco conhecida da Netflix que fãs de 'Vis a Vis' não podem perder

As séries de ficção sobre prisões femininas conquistam muitos fãs, mas além de "Vis a Vis" e "Orange is the New Black", existe outra produção que usa esse tipo de trama e é pouco conhecida na Netflix.

Se trata de "Avlu", a produção turca que conta a história de Deniz, uma mulher que acaba na prisão depois de ser acusada da morte do marido.

No drama, que possui duas temporadas disponíveis, a mãe assume a culpa por assassinato depois que sua filha atira no pai para defendê-la de agressões.

Como nas outras séries, Deniz conhece regras sombrias da prisão e precisará conviver com uma disputa de poder de gangues rivais, que fazem o centro de detenção um ambiente muito perigoso.

Confira o trailer: