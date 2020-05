6 jogos das principais plataformas de game que você precisa ter

Você é daqueles que tem seu console favorito? Prefere Playstation, Xbox ou Nintendo? Ou é um dos sortudos que tem todas as plataformas em casa? Seja qual for seu preferido, há jogos que são exclusivos de cada marca. Selecionamos dois jogos de cada uma das principais plataformas para você conhecer e jogar. Desde o esperado lançamento da segunda parte de The last of us, exclusivo do PS4, até os consagrados Halo, somente para Xbox, e a franquia Mario Kart, disponível apenas para consoles Nintendo. Confira:

1. The Last of Us Part II – PlayStation 4

Em pré-venda, The last of us (part II) é um dos lançamentos mais esperados do ano. Cinco anos depois da jornada perigosa pelos Estados Unidos pós-pandêmicos, Ellie e Joel se estabelecem em Jackson, Wyoming. Quando um evento violento interrompe a paz, Ellie embarca em uma jornada implacável para fazer justiça e encontrar uma solução. Este produto será lançado em 19 de junho. Compre a partir de R$ 199,00.

2. Persona 5 Royal – PlayStation 4



Persona 5 Royal é um RPG de Luta que dá continuidade a uma das maiores sagas japonesas do gênero. Liberte-se dos grilhões da sociedade moderna e planeje grandes golpes para se infiltrar nas mentes dos corruptos políticos de sua nação e mudar os comportamentos deles de dentro para fora. Compre a partir de R$ 159,44.

3. Halo 5: Guardians – Xbox One



O quinto jogo da bem-sucedida franquia Halo é o primeiro a não ser classificado para maiores. Mas não é por isso que Halo 5: Guardians é menos explosivo e duro que os títulos anteriores. Os combates continuam com a mesma intensidade frenética, e Master Chief permanece o mesmo soldado poderoso de sempre. Compre a partir de R$ 149,89.

4. Forza Horizon 4 – Xbox One



Estações dinâmicas mudam tudo no maior festival automotivo do mundo. Participe sozinho ou junte os amigos para explorar a linda e histórica Grã-Bretanha num mundo aberto compartilhado. Colete, modifique e pilote mais de 450 carros. Corra, faça proeza, crie e explore. Escolha seu caminho para se tornar um super astro do Horizon. Compre a partir de R$ 202,90.

5. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch



Acelere nesta versão definitiva do jogo Mario Kart 8 e jogue a qualquer hora, em qualquer lugar! Participe de corridas com seus amigos ou compita com eles em um modo de batalha revisado, em pistas de batalha que estão de volta, ou pistas completamente novas. Jogue com a comunicação local sem fio em multijogador para até quatro jogadores em 1080p ao jogar no modo TV. Compre a partir de R$ 370,02.

6. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild – Nintendo Switch



Esqueça tudo que você sabia sobre os jogos The Legend of Zelda. Entre em um mundo de descoberta, exploração e aventura em The Legend of Zelda: Breath of the Wild, um novo jogo desta aclamada série que está quebrando barreiras. Explore vastos campos, florestas e topos de montanhas enquanto descobre como ficou o reino de Hyrule nesta impressionante aventura a céu aberto. Compre a partir de R$ 419,80.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.