Saiba onde comprar o livro que inspirou a série Anne With An E

Poucas pessoas sabem, mas a série canadense Anne with an E é baseada no livro Anne De Green Gables. O livro de 320 páginas, foi publicado originalmente em 1908 por Lucy Maud Montgomery e já foi traduzido em 20 idiomas, inclusive português.

A sinopse do livro mostra que a série teve uma inspiração muito fiel ao livro. “Quando os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert, de Green Gables, na Prince Edward Island, no Canadá, decidem adotar um órfão para ajudá-los nos trabalhos da fazenda, não estão preparados para o “erro” que mudará suas vidas: Anne Shirley, uma menina ruiva de 11 anos, acaba sendo enviada, por engano, pelo orfanato. Apesar do acontecimento inesperado, a natureza expansiva, sempre de bem com a vida, a curiosidade, a imaginação peculiar e a tagarelice da menina conquistam rapidamente os relutantes pais adotivos”, explica a sinopse.

Veja onde comprar o livro que inspirou a série Anne With An E

