Relacionamento por um fio: Kim Kardashian e Kanye West devem se separar

Os relacionamentos na Mansão West-Kardashian não estavam indo bem antes da quarentena e as coisas aparentemente pioraram com a quarentena. E é que Kim Kardashian não está muito confortável com o comportamento de seu marido Kanye.

O casal se tornou um dos grupos que enfrentou diferenças durante o confinamento, já que as tarefas domésticas e os cuidados com as crianças estão sobrecarregando a celebridade.

Isso foi revelado por uma fonte relacionada à família ao jornal Us Weekly, que garante que os problemas são tão agudos que até pensam em divórcio.

A razão aparente é que a famosa se sentiu sobrecarregada com a atenção e o cuidado que seus quatro filhos exigem e o rapper não tem sido muito cooperativo nisso.

Por outro lado, Kanye está focado em seu próximo álbum, de acordo com a publicação, e não tenha tempo para dedicar isso a seus filhos.

" Todos os dias, a qualquer momento, Kim e Kanye estão discutindo sem parar durante esta pandemia", disse a fonte na revisão do Who .

No entanto, eles chegaram a um tipo de acordo: viver separadamente na mesma mansão para impedir que até as crianças testemunhem suas diferenças. Sob pressão de Kim, Kanye passou alguns dias em seu rancho em Wyoming com seus filhos, a fim de dar espaço à socialite e descanso.

