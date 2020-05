Neymar envia jato para buscar amigas e quebra a quarentena, afirma colunista

Neymar enviou um jato particular para buscar suas amigas e furou a quarentena. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, o jogador passou o fim de semana com elas em sua mansão de luxo em Mangaratiba (RJ), em plena pandemia do novo coronavírus.

As duas amigas convidadas para a “festa” seriam as blogueiras Ana Mosconi e Virgínia Fonseca. Durante o fim de semana, as duas não postaram nada e afirmaram aos seus seguidores que sumiram das redes, pois queriam descansar.