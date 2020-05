Netflix: os 5 melhores filmes que chegam ao catálogo nesta semana

Um Crime para Dois

Disponível a partir de sexta-feira (22). Estar à beira da separação não era suficiente. Esse casal também precisava se enroscar num assassinato, correr atrás do culpado e tentar provar sua inocência.

Despedida em Grande Estilo

Já disponível. Desesperados por pagar as contas e corresponder às expectativas de seus amados, três amigos arriscam tudo em um lance ousado para acabar com o banco que desapareceu com seu dinheiro.

Um Emprego de Verdade

Disponível a partir de quarta-feira (20). Forçado pelo avô, Omar vai trabalhar em uma empresa de tecnologia, com alguns colegas de trabalho excêntricos e outros invejosos.

Uma Luz na Escuridão

Já disponível. Uma secretária se apaixona por seu novo chefe misterioso e insiste em ir para a Alemanha como espiã da Segunda Guerra Mundial.

A Morte te Dá Parabéns

Disponível a partir de sábado (23). A estudante universitária Tree Gelbman maltrata as pessoas e não parece estar muito disposta a atender as ligações do pai no seu aniversário. No fim do mesmo dia, no entanto, ela é brutalmente assassinada por um mascarado. Acontece que ela sobrevive, ou melhor, acorda no mesmo e fatídico dia, em uma espécie de looping macabro que termina sempre com a morte da garota. Reviver este dia dá a Tree a chance de investigar quem é o seu assassino.