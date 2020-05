Netflix: 5 filmes sobre assaltos recomendados para fãs de 'La Casa De Papel'

Os planos incríveis de “La Casa De Papel” fizeram sucesso e atraíram fãs no mundo todo. No entanto, a Netflix também possui outros filmes com assaltos surpreendentes.

Confira quais são:

Plano de fuga

Victor, um ladrão profissional e especialista em maçaricos é contratado pela máfia russa para arrombar um cofre em um elaborado roubo a banco.

Uma Saída de Mestre

Um esperto ladrão planeja um grande assalto nos canais de Veneza, mas a traição de um membro do grupo pode pôr tudo a perder.

Missão: Moedas

Quando uma crise ameaca destruir uma escola, quatro adolescentes decidem entrar na Casa da Moeda para conseguir 10 milhões de dólares.

Ladrões

Um grupo de ladrões de bando planeja roubar um carro-forte que transporta 20 milhões de dólares.

A Sacada

Dois policiais elaboram um plano para roubar o cofre onde criminosos guardam o dinheiro do crime.