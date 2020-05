Novo livro de 'Jogos Vorazes' é lançado no exterior; confira pré-venda

A espera acabou para fãs estrangeiros de "Jogos Vorazes". O novo livro da saga conta uma história ocorrida 64 anos antes de conhecermos Katniss Everdeen, protagonista original da saga, e ajuda o leitor a conhecer as origens de Panem.

"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (título original: "The Ballad of Songbirds and Snakes") foi lançado oficialmente nesta terça-feira (19) nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. A Europa, o Oriente Médio, a África, o Caribe e a América Latina (nós, brasileiros, inclusos), deverá esperar mais um pouquinho.

Junto ao site oficial, a editora Scholastic publicou um vídeo da autora da saga, Suzanne Collins, lendo um trecho do novo livro. Alguns fãs se espantaram também com a grossura da nova obra, que aparenta ser muito mais longa que o restante dos componentes de "Jogos Vorazes".

Confira no site (em inglês).

Watch now! Author Suzanne Collins reads from her newest Hunger Games novel: The Ballad of Songbirds and Snakes, now available! See the full video ➡️ https://t.co/zYmhQ1Onnc #SongbirdsAndSnakes #TheHungerGames pic.twitter.com/FW7W3l62qs — Scholastic (@Scholastic) May 19, 2020

No Brasil, o livro será lançado com sua tradução para o português em 19 de junho. Com 576 páginas e distribuído pela editora Rocco Jovens Leitores, o produto já está disponível para pré-venda, a R$ 59,90.