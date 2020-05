5 estreias que justificam você experimentar a Amazon Prime

Nesses dois meses de quarentena, você já viu tudo que te interessava na sua operadora de TV paga ou na sua plataforma de streaming? Se está em busca de novidades, pode ser um boa hora para testar a Amazon Prime Video. As estreias deste mês realmente chamam atenção: todos os Star Wars, Frozen 2, Dois Irmãos, Malévola e, ainda, a estreia mundial do premiado filme de ficção científica "The Vast Of Night". Além de séries e filmes, membros Prime têm acesso a benefícios como frete grátis em milhares de produtos comercializados na Amazon, streaming de músicas e jogos. O primeiro mês de teste é gratuito, depois você paga apenas R$ 9,90. Confira:

1. Star Wars

É a sua chance de maratonar tudo na ordem que você preferir. E se você ainda não tiver visto, aproveite para assistir a um dos melhores filmes do universo de "Star Wars", o "Rogue One: Uma História Star Wars". Assista no Amazon Prime Video.

2. Frozen 2

Não conseguiu ver nos cinemas? A continuação, que se passa 3 anos depois da história original de Frozen, chegou na Amazon Prime Video poucos meses depois da estreia nos cinemas brasileiros. Já disponível no Amazon Prime Video.

3. Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

O mais novo filme da Pixar, Dois Irmãos foi direto do cinema para o Amazon Prime. Em um lugar onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois jovens irmãos elfos embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor e trazer seu pai de volta por um dia. Assista no Amazon Prime Video.

4. Malévola: Dona do Mal

Cinco anos pacíficos se passaram após Aurora despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip e aceita. A partir de então, Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem gerando vários conflitos. Assista no Amazon Prime Video.

5. The Vast Of Night

No crepúsculo da década de 1950, em uma noite fatídica no Novo México, um jovem operador de central telefônica e um DJ descobrem uma estranha frequência de áudio que pode mudar sua pequena cidade e o futuro para sempre. O filme The Vast of Night (algo como "A vastidão da noite" em tradução livre) rodou diversos festivais de cinema em 2019 acumulando indicações e prêmios. Disponível a partir de 29 de maio com Amazon Prime Video.

