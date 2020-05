A série pouco conhecida na Netflix recomendada para quem admira as guerreiras de 'Vikings'

Além de fazer parte de batalhas intensas e do elenco principal, muitas guerreiras de “Vikings” deram lições importantes na série. No entanto, também existe uma série com mulheres fortes na Netflix que é pouco conhecida.

Trata-se de "Strange Empire", uma série de faroeste que além discutir temas sociais e empoderamento, é apresentada sobre a perspectiva de três mulheres diferentes, mas que precisam lutar para sobreviver.

Reprodução / Netflix

O enredo se baseia na colonização na fronteira do Canadá com os Estados Unidos em 1869, onde uma caravana de mulheres atravessa territórios perigosos a caminho de Janestown.

Ao longo do caminho, algumas delas são tomadas à força para substituir as prostitutas locais que morreram em uma epidemia de cólera. Outras tentam sobreviver à sua maneira, em uma sociedade dominada por injustiças.

Confira o trailer (em inglês):