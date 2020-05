Semana Nacional de Museus tem programação virtual

A pandemia causada pelo novo coronavírus e as regras de isolamento social levaram os museus brasileiros a preparar uma programação virtual, com exposições e atrações pela internet, para marcar o Dia Internacional de Museus, comemorado nesta segunda-feira (18).

A data coincide com o início da 18ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo International Council of Museums.

Veja também:

Ludmilla recebe alta do hospital e continua tratamento em casa

Experiências das mães na quarentena serão reunidas em livro

O Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, prepara a exposição virtual e gratuita Native Brazilian Music: 80 anos, que conta como se deu a gravação do LP Native Brazilian Music em 1940, com a apresentação de músicas de Cartola, Pixinguinha e Donga ao maestro britânico Leopold Anthony Stokowsk, fundador da Orquestra Sinfônica Americana e da Hollywood Bowl Symphony Orchestra. O encontro foi promovido pelo maestro Heitor Villa-Lobos.

De acordo com o Mapa dos Museus, existem mais de 3,8 mil museus no Brasil, públicos e privados, comunitários e mantidos por pessoas físicas. O Instituto Brasileiro de Museus mantém na internet plataforma que permite localizar museus em todo o país.