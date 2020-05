TV Aparecida exibe show de Padre Fábio de Melo gravado em santuário vazio

A TV Aparecida irá exibir no próximo domingo, 24, um show exclusivo com o padre Fábio de Melo. A gravação da apresentação foi feita no Santuário de Aparecida, que estava vazio, no interior de São Paulo.

Leia mais:

Lexa arrecada 22 toneladas de alimentos com live

Marmitas do Bem: como ajudar projeto do chef Fogaça que alimenta moradores de rua

"Um projeto musical especial da TV Aparecida, com grandes nomes da música brasileira interpretando canções de fé, no interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida", diz o comunicado oficial da emissora. A série 'Acordes da Esperança' já teve a participação do sertanejo Daniel e do padre Antônio Maria, apresentados no mesmo local.

Desde o início da pandemia por causa do novo coronavírus, Fábio de Melo usa as redes sociais para falar sobre a importância do isolamento social, da caridade e do cuidado com a saúde. Além disso, o padre realiza lives e missas online para os fiéis.