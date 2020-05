Mulher-Maravilha 1984 pode estrear apenas em dezembro

A aguardada continuação de "Mulher-Maravilha" pode chegar aos cinemas apenas em dezembro deste ano. De acordo com informações do Deadline, a Warner Bros pode modificar a data de lançamento de "Mulher-Maravilha 1984" de maneira que outra aposta do estúdio não concorra com o título.

"Tenet", novo filme de Christopher Nolan, teve alto investimento e precisa ganhar o maior número possível de salas de exibição. Por isso, não pode concorrer com um potencial blockbuster – caso do novo filme da heroína.

A previsão original de estreia de "Tenet" era julho. O de "1984"era agosto. A estimativa agora é que apenas depois que a fase crítica da pandemia do novo coronavírus passe o primeiro título seja lançado.

Por causa da mudança de data de "Tenet", é possível que a nova versão de "Duna", além de "Viúva Negra" e "Mulan" sofra novas alterações.

