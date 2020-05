Ludmilla recebe alta do hospital e continua tratamento em casa

Ludmilla recebeu alta do hospital neste domingo (17). A cantora estava internada no Rio de Janeiro desde o dia 12, com dores abdominais.

Os exames diagnosticaram pielonefrite aguda, uma inflamação no rim. Agora, Ludmilla segue o tratamento com medicamentos em casa.

"Obrigada por todas as mensagens de carinho e orações. Funcionaram!”, agradeceu a cantora nas redes sociais.