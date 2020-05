Leonardo DiCaprio doa US$ 2 milhões a reserva ambiental no Congo

Conhecido por sua atuação como militante pelo meio ambiente, o ator Leonardo DiCaprio anunciou nesta segunda-feira (18) uma doação de US$ 2 milhões para o Parque Nacional Virunga, na República Democrática do Congo. A reserva ambiental está fechada desde março por conta da pandemia do novo coronavírus e perdeu grande parte de sua renda, revertida para conservação de animais como o gorila-da-montanha, atualmente ameaçado de extinção.

Leia mais:

Mulher-Maravilha 1984 pode estrear apenas em dezembro

Guitarrista de blues Lucky Peterson morre aos 55 anos

Em abril, 12 guardas florestais, um motorista e outras quatro pessoas foram mortos em um massacre sem precedentes no continente africano em reservas ambientais.

O Virunga Fund, criado por ambientalistas, visa dar assistência neste período ao Parque, que é a área protegida com maior número de espécies de pássaros, mamíferos e répteis no mundo.

Em 2014, DiCaprio produziu o documentário "Virunga", disponibilizado na Netflix.